Stavropol.Media: собаки породы басенджи практически не лают и отличаются аккуратностью

Есть породы собак, отличающиеся меньшей склонностью к громкому лаю, аккуратностью в содержании шерсти и долголетием. Подробнее рассказал Stavropol.Media .

Басенджи выделяются среди других пород своим необычным поведением: из-за особого строения гортани они практически не лают. Эти питомцы аккуратны, почти не имеют запаха, а их короткая шерсть не требует частого вычесывания.

Ксолоитцкуинтли, или мексиканская голая собака, подойдет любителям экзотики и чистоты. Отсутствие шерсти исключает проблемы с линькой и делает породу подходящей для аллергиков. Ксоло ведут себя спокойно и чаще предпочитают наблюдать за происходящим, чем суетиться, добавил сайт vse42.ru.