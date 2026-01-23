В список попала русская голубая кошка. У этих животных плотная, нежная шерсть с серебристым отливом, которая при хорошем уходе почти не осыпается. Представители вида тщательно следят за собой и могут подолгу умываться. По характеру они спокойные и верные.

Бенгальская кошка выглядит как мини-леопард, но в быту доставляет минимум хлопот. Ее шерсть короткая, гладкая и блестящая, плотно прилегает к телу, поэтому линька практически незаметна. Эти кошки не боятся воды, что упрощает уход за ними, добавил сайт vse42.ru.