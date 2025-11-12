Статистика Петербурга продемонстрировала рост охвата образования и культуры

Статистика Северной столицы показала рост охвата образования и культуры. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на Петростат.

Согласно опубликованным данным, в организациях дошкольного образования занимаются 249,6 тысячи детей при наличии 254 тысячи мест. Среди воспитанников 201,7 тысячи человек занимаются по общеразвивающей программе, 35,9 тысячи — по компенсирующей, а остальные направления охватывают 12 тысяч человек.

В школах города обучаются 608,3 тысячи человек под руководством 35,8 тысячи учителей. Среди студентов высших учебных заведений 260,8 тысячи учатся очно, 59,2 тысячи — заочно и 22,3 тысячи — очно-заочно.