Стартовали эксклюзивные предпродажи нового тягача «Валдай 45 PRO»

Новый магистральный тягач «Валдай 45 PRO» стал доступен для предзаказа. Грузовик, собранный в Нижнем Новгороде, ориентирован на работу на дальних маршрутах и сочетает современные технологические решения, высокий уровень комфорта для водителя и эффективность эксплуатации.

«Мощность двигателя, ретардер, увеличенная колесная база. Электронные помощники, без которых водитель не представляет экстренное торможение», — рассказал директор по продажам грузовых автомобилей СТТ Александр Букреев.

В поддержку старта продаж СТТ и «Авито Спецтехника» также запустили масштабный автопробег нового «Валдай 45 PRO». Грузовик пройдет по маршруту длиной около семи тысяч километров через девять городов России. За рулем нового тягача тест-драйв проведут известные блогеры Настя Туман и Екатерина Пьяных (Merdgio), которые проверят автомобиль в реальных условиях эксплуатации и поделятся впечатлениями с профессиональным сообществом. Участники автопробега встретятся с представителями дилерской сети, клиентами и партнерами проекта.

Рынок спецтехники и коммерческого транспорта всегда считался одним из самых консервативных, но и он в последние годы переживает трансформацию, в частности цифровую. Уже более половины потенциальных покупателей начинают поиски техники в интернете.

«Уже более 65% потенциальных покупателей начинают поиск техники в интернете, а каждая третья сделка проходит с использованием онлайн-инструментов. В этих условиях цифровые платформы становятся важной точкой взаимодействия между производителями, дилерами и клиентами», — заявил коммерческий директор «Авито Спецтехника» Андрей Горн.

Такое взаимодействие удобно и клиентам, которые могут лучше видеть ситуацию на рынке, и производителям, которые могут быстрее представлять новые продукты и получать обратную связь.