Стартовала регистрация на четвертый сезон всероссийского проекта «ТопБЛОГ»
Началась регистрация на четвертый сезон всероссийского проекта «ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Поучаствовать в нем могут авторы, создающие полезный контент, со всего мира.
Конкурс дает массу возможностей для тех, кто хочет заявить о себе на всю страну. Блогеры от 14 лет не только пройдут образовательные программы, но и смогут заключить рекламный контракт с топовыми партнерами, а также выиграть продюсирование своего блога и личного бренда.
«ТопБЛОГ» — это первый бесплатный образовательный проект для блогеров. Он помогает прокачать навыки в создании, развитии и продвижении контента. Учеников поддерживают настоящие профессионалы.
Проект запустил новый образовательный спринт «Создание контента», в котором лидеры медиаиндустрии России научат желающих работать с трендами в социальных медиа. Регистрация проходит до 30 июня 2024 года.
Ранее началась регистрация на соревнования для разработчиков в СКФО. Участникам предстоит собрать команду IT-специалистов и за 42 часа решить кейсы от бизнеса и государства.