Стартовал прием заявок на управленческую программу «Муравьев Амурский 2030»

Федеральная программа подготовки будущих управленцев для Дальнего Востока и Арктики «Муравьев Амурский 2030» начала принимать заявки. Зарегистрироваться на пятый поток можно до 16 марта 2026 года.

Программа готовит управленческие кадры для арктического и дальневосточного регионов, обучение длится один год. Участники получают уникальный опыт, который ценится в самых престижных госструктурах и организациях, а также возможность стать лидерами в ключевых для России сферах и продвинуться по карьерной лестнице.

Обучение по программе бесплатное при условии последующего трудоустройства на госслужбу в регионы Дальнего Востока и Арктики. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке Школы управления Сколково и вузов-партнеров, а также войдут в резерв госслужащих.

Помимо основного обучения организаторы программы включили в нее международную стажировку в Китае и выездные модули по России. Подать заявку на участие в «Муравьев Амурский 2030» можно на сайте.