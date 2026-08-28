Стартовал прием заявок на международную программу «Женщина-лидер. БРИКС»

Стартовал первый образовательный проект для женщин-лидеров из стран БРИКС. Участницы займутся созданием международных инициатив в области образования, развития человеческого капитала и социального предпринимательства. Зарегистрироваться для участия в проекте можно до 24 сентября.

Формат мероприятия включает три модуля.

Первый этап («Дипломатия») состоится 19–23 ноября в Университете Банастхали Видьяпит. Второй модуль («Стратегия») пройдет в дистанционном формате и будет посвящен развитию навыков стратегического планирования.

Заключительный этап («Коллаборация»), предполагающий защиту разработанных проектов, запланирован на 24–28 февраля 2027 года на базе Мастерской управления «Сенеж».

Подать заявку на участие можно на платформе «Россия — страна возможностей».