Стартовал прием заявок на конкурс городских инициатив «Городские интонации»
Всероссийский конкурс поддержки авторов общественных инициатив «Городские интонации» начал принимать заявки. Конкурс проводит общероссийская организация «Городские реновации» при поддержке Минстроя России.
Участвовать в конкурсе смогут совершеннолетние граждане России, некоммерческие организации, СМИ, коммерческие компании, корпоративные фонды и представители малого бизнеса.
Организаторы намерены найти авторов реализованных проектов, которые меняют городскую среду, вовлекают жителей и могут стать примером для других территорий.
«Конкурс направлен на выявление и поддержку лидеров городских преобразований, чьи реализованные проекты формируют новый облик территорий, вдохновляют жителей и служат примером для тиражирования по всей стране», — отметили в министерстве.
Заявки принимают с 24 августа по 15 октября. После этого эксперты проведут заочный отбор, который продлится до 5 ноября. Финалисты представят свои проекты в ходе онлайн-защиты 16–20 ноября. Победителей наградят в ноябре–декабре 2026 года.