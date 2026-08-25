Стартовал прием заявок на конкурс городских инициатив «Городские интонации»

Участвовать в конкурсе смогут совершеннолетние граждане России, некоммерческие организации, СМИ, коммерческие компании, корпоративные фонды и представители малого бизнеса.

Организаторы намерены найти авторов реализованных проектов, которые меняют городскую среду, вовлекают жителей и могут стать примером для других территорий.

«Конкурс направлен на выявление и поддержку лидеров городских преобразований, чьи реализованные проекты формируют новый облик территорий, вдохновляют жителей и служат примером для тиражирования по всей стране», — отметили в министерстве.

Заявки принимают с 24 августа по 15 октября. После этого эксперты проведут заочный отбор, который продлится до 5 ноября. Финалисты представят свои проекты в ходе онлайн-защиты 16–20 ноября. Победителей наградят в ноябре–декабре 2026 года.