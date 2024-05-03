Старший внук Зюганова опроверг сообщения об экстренной госпитализации | 360°

Эксклюзив 03 мая 2024, 10:11 Старший внук Зюганова опроверг сообщения об экстренной госпитализации Депутат Леонид Зюганов опроверг слухи о госпитализации из-за боли в позвоночнике РИА «Новости»

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Депутат Мосгордумы, старший внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова Леонид опроверг сообщения о своей госпитализации из-за проблем с позвоночником. Он заявил 360.ru, что прошел плановое обследование.

«Делал вчера рядовое МРТ. все остальное — инсинуации», — сказал политик.

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Об экстренной госпитализации Леонида Зюганова сообщил Telegram-канал Mash. Боли в спине 35-летнего депутата начались недавно и постоянно усиливались, мешая ходить. По информации издания, мужчину якобы положили в больницу, провели обследование и диагностировали некую патологию позвонков. Врачи занялись подбором оптимального лечения.

Леонид Зюганов до 2014 года работал помощником депутата Госдумы Сергея Собко и лидера московской фракции КПРФ Андрея Клычкова, затем дважды избирался в Мосгордуму. В 2023 году он участвовал в выборах мэра Москвы и занял второе место, набрав 265 315 голосов.