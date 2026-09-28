Старший преподаватель МГЮА Колодяжная объяснила правила ухода на обеденный перерыв

Сотрудники могут покидать рабочее место на период обеденного перерыва в соответствии с установленными внутренними нормативами. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная, передает РИА Новости .

Специалист Колодяжная пояснила, что каждый работник имеет право на обеденный перерыв длительностью от 30 минут до двух часов. Это время включено в период отдыха, поэтому сотрудники обычно могут распоряжаться им по своему усмотрению и покидать рабочее место. Однако существуют исключения для непрерывных производств и экстренных служб, где сотрудники обязаны оставаться на месте, пишет «Ридус».

В таких случаях работодатель должен организовать возможность отдыха и приема пищи в течение рабочего дня, что фиксируется в правилах внутреннего трудового распорядка. Также эксперт добавила, что если рабочий день длится менее четырех часов, предоставление перерыва остается на усмотрение руководства.