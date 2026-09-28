Старший преподаватель МГЮА Колодяжная объяснила правила ухода на обеденный перерыв
Сотрудники могут покидать рабочее место на период обеденного перерыва в соответствии с установленными внутренними нормативами. Об этом сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная, передает РИА Новости.
Специалист Колодяжная пояснила, что каждый работник имеет право на обеденный перерыв длительностью от 30 минут до двух часов. Это время включено в период отдыха, поэтому сотрудники обычно могут распоряжаться им по своему усмотрению и покидать рабочее место. Однако существуют исключения для непрерывных производств и экстренных служб, где сотрудники обязаны оставаться на месте, пишет «Ридус».
В таких случаях работодатель должен организовать возможность отдыха и приема пищи в течение рабочего дня, что фиксируется в правилах внутреннего трудового распорядка. Также эксперт добавила, что если рабочий день длится менее четырех часов, предоставление перерыва остается на усмотрение руководства.