Старшеклассники Капотни простились со школой
В столичном районе Капотня прошел выпускной вечер, на котором старшеклассники простились со школой. Создать праздничные образы им помогли стилисты и волонтеры Московского НПЗ.
Многие выпускники продумали, каким будет их внешний вид, самостоятельно. За реализацию отвечали стилисты, в умелых руках которых можно просто расслабиться. Наряды, обувь и аксессуары подбирали индивидуально.
«Волонтеры очень хорошие — все с нами возились, как со своими детьми, мне кажется. Каждый хотел что-то подобрать, все делают комплименты. Очень круто все!» — поделилась впечатлениями от подготовки к выпускному учащаяся школы в Капотне Маргарита Викторова.
Трогательную акцию МНПЗ проводит ежегодно. чтобы сделать обычный школьный вечер выпускным мечты. Пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев пояснил, что это часть программы социальных инвестиций компании «Газпром нефть».
«Мы помогаем детям: устраиваем для старшеклассников интеллектуальные турниры по информатике и по математике; для ребят помладше организуем открытые уроки, чтобы познакомить их с природой родного района. Наша главная цель — создать как можно более благоприятные условия, чтобы дети развивали свои таланты в музыке, спорте и, конечно, науке», — подчеркнул он.
По красной ковровой дорожке для вручения аттестатов прошел 121 выпускник столичного района.
«Очень приятно, что в этот торжественный, волнительный для ребят день волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода совместно с ребятами подготовили для них праздничные образы, и они сегодня в них», — сказала директор одной из школ Ирина Ульянова.
Впереди у ребят — поступление, лекции, семинары и сессии.