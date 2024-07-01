Старшеклассники Капотни простились со школой

Владимир Антропов
Фото: Владимир Антропов

В столичном районе Капотня прошел выпускной вечер, на котором старшеклассники простились со школой. Создать праздничные образы им помогли стилисты и волонтеры Московского НПЗ.

Многие выпускники продумали, каким будет их внешний вид, самостоятельно. За реализацию отвечали стилисты, в умелых руках которых можно просто расслабиться. Наряды, обувь и аксессуары подбирали индивидуально.

«Волонтеры очень хорошие — все с нами возились, как со своими детьми, мне кажется. Каждый хотел что-то подобрать, все делают комплименты. Очень круто все!» — поделилась впечатлениями от подготовки к выпускному учащаяся школы в Капотне Маргарита Викторова.

Владимир Антропов
Фото: Владимир Антропов
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Владимир Антропов
Фото: Владимир Антропов
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Владимир Антропов
Фото: Владимир Антропов
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Трогательную акцию МНПЗ проводит ежегодно. чтобы сделать обычный школьный вечер выпускным мечты. Пресс-секретарь предприятия Федор Казанцев пояснил, что это часть программы социальных инвестиций компании «Газпром нефть».

«Мы помогаем детям: устраиваем для старшеклассников интеллектуальные турниры по информатике и по математике; для ребят помладше организуем открытые уроки, чтобы познакомить их с природой родного района. Наша главная цель — создать как можно более благоприятные условия, чтобы дети развивали свои таланты в музыке, спорте и, конечно, науке», — подчеркнул он.

По красной ковровой дорожке для вручения аттестатов прошел 121 выпускник столичного района.

Владимир Антропов
Фото: Владимир Антропов
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Владимир Антропов
Фото: Владимир Антропов
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«Очень приятно, что в этот торжественный, волнительный для ребят день волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода совместно с ребятами подготовили для них праздничные образы, и они сегодня в них», — сказала директор одной из школ Ирина Ульянова.

Впереди у ребят — поступление, лекции, семинары и сессии.

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