Старшеклассники Капотни простились со школой

В столичном районе Капотня прошел выпускной вечер, на котором старшеклассники простились со школой. Создать праздничные образы им помогли стилисты и волонтеры Московского НПЗ.

Многие выпускники продумали, каким будет их внешний вид, самостоятельно. За реализацию отвечали стилисты, в умелых руках которых можно просто расслабиться. Наряды, обувь и аксессуары подбирали индивидуально.

«Волонтеры очень хорошие — все с нами возились, как со своими детьми, мне кажется. Каждый хотел что-то подобрать, все делают комплименты. Очень круто все!» — поделилась впечатлениями от подготовки к выпускному учащаяся школы в Капотне Маргарита Викторова.