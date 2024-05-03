Старовойт отчитал власти Курска за безобразную подготовку ко встрече с жителями | 360°

Общество 03 мая 2024, 11:28 Старовойт отчитал власти Курска за безобразную подготовку ко встрече с жителями РИА «Новости»

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Встреча представителей администрации города и местных жителей прошла 3 мая в парке имени Героев Гражданской войны в центре Курска. Однако власти подготовились к ней безобразно, написал губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Считаю, что городские власти безобразно подготовились к сегодняшней встрече с жителями в парке Героев Гражданской войны („Бородино“)», — написал он.

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Глава региона поручил мэру Курска Игорю Куцаку приостановить все работы в парке до согласования деталей проекта, включая вопросы озеленения, с общественностью города и экологами.

«Я не позволю уничтожать здоровые зеленые насаждения в регионе!» — заявил Старовойт.

К первому этапу реконструкции парка приступили на прошлой неделе, сообщило издание «Лента новостей Курска». По контракту подрядчик вырубит здесь 78 аварийных деревьев, в основном это тополя и ясени. Здоровые насаждения обещали не спиливать.

Министр природных ресурсов региона Константин Поляков также приехал на встречу, отметило издание ТРК «Сейм». Он сообщил, что вырубка приостановлена и предложил осмотреть вместе со специалистами каждое дерево, подлежащее спилу. Министр отметил, что спилить необходимо деревья, которые могут, например, рухнуть при сильном ветре.

Ранее из-за непогоды дерево упало на женщину в Москве. Пострадавшая получила травму головы и ноги, ссадины на руке.