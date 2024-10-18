Станция переливания крови появится во Фрунзенском районе Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил открыть единую городскую станцию переливания крови во Фрунзенском районе. Она появится на улице Олеко Дундича, сообщает сайт «Петербургский дневник» .

Сейчас проектирование учреждения находится в завершающей стадии. Ожидают согласования вопросы, касающиеся внешней и внутренней отделки станции. После этого проект направят в комитет по строительству для конкурсного отбора подрядчиков.

Строительство станции будет финансироваться из бюджета города. Предварительно, стоимость реализации проекта составит десятки миллиардов рублей.