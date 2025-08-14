Станция метро «Юго-Западная» откроется в Петербурге 30 сентября

В Красносельском районе Санкт-Петербурга готовятся к открытию станции метро «Юго-Западная». Объект будет открыт 30 сентября текущего года после нескольких переносов сроков, сообщила Neva.Today .

Станция строится на пересечении улицы Маршала Казакова и проспекта Маршала Жукова. На поверхности уже возведен вестибюль, а второй вход отделан гранитом. В кассовом зале завершены основные строительные работы, установлены и протестированы четыре эскалатора, завершается облицовка лестничных пролетов.

Несмотря на заверения властей, местные жители относятся к официальной дате открытия скептически, вспоминая разговоры о строительстве метро в районе еще два десятилетия назад, добавил «Петроград».