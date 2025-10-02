Стало известно, в каких регионах чаще всего дарят онлайн-подарки

В Псковской области на одного пользователя «ВКонтакте» в среднем приходится до 12,2 подарка. Они стали частью повседневного общения, их дарят просто так или для того, чтобы завести знакомство. Пик активности приходится на новогодние праздники, а женщины делают такие подарки в среднем на треть чаще мужчин.

В «Одноклассниках» за год жители Московской области сделали более 6,8 миллиарда подарков. Делящие второе место Краснодарский край и Нижегородская область отстают почти втрое. Здесь чаще всего виртуальные поздравления совпадают с популярными праздниками, а женщины отправляют в три раза больше подарков, чем мужчины.