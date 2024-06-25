Стало известно, почему уехавшие IT-специалисты массово возвращаются на родину

Многие российские IT-специалисты по кибербезопасности, которые покинули родину, теперь возвращаются из западных стран. Об этом заявил сооснователь Positive Technologies и фонда результативной кибербезопасности «Сайберус» Юрий Максимов в беседе с РИА «Новости» .

«Русских сейчас не очень хорошо освещают в большой части мира. И зачастую это происходит несправедливо, некрасиво по отношению к людям. Они это чувствуют, поэтому возникает и копится обида», — заявил он.

По словам Максимова, у россиян, которые уехали за границу, психика не принимает «обвинение в русскости» со стороны иностранцев. Из-за этого программисты уезжают обратно в Россию.

Собеседник агентства отметил, что в дружественных государствах другое отношение к российским специалистам. Там в первую очередь обращают внимание на эффективность их работы.

Ранее Минцифры опровергло данные о новой волне релокации IT-специалистов. В ведомстве отметили, что в РФ на 13% увеличилось количество представителей этой профессии, примерно две трети тех, кто покинул страну в 2022 году, уже вернулись.