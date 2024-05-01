Стало известно о задержках в оформлении посылок через «Почту России» | 360°

Общество 01 мая 2024, 17:35 Стало известно о задержках в оформлении посылок через «Почту России» ФТС объяснила недостатком денег задержу оформления посылок «Почтой России» Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

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Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила о задержках оформления посылок через «Почту России» из-за пошлин. Публикация появилась в Telegram-канале ведомства.

Причина заключается в недостатке средств на лицевом счете АО «Почта России» для оплаты таможенных платежей. Сами задержки зафиксировали с 30 апреля.

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«Проблемы возникают только с „платными“ почтовыми отправлениями», — уточнили в ФТС.

По статистике, доля таких посылок составляет не более 0,2% от общего количества ввозимых международных почтовых отправлений. Все посылки оформят сразу после поступления денег на лицевой счет «Почты России» и подачи деклараций в таможню.

С 1 апреля россиянам, покупающим товары в зарубежных онлайн-магазинах, порог беспошлинного ввоза посылок в страну снизили с тысячи до 200 евро.