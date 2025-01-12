Стало известно о шансе Михаила Ефремова временно покинуть колонию

Администрация колонии теоретически могла бы отпустить актера Михаила Ефремова на похороны его бывшей жены Евгении Добровольской. Это предположение сделал в беседе с aif.ru юрист и правозащитник Иван Мельников.

Мельников объяснил, что формально руководство пенитенциарного учреждения имеет право выдавать краткосрочные отпуски, в том числе и для посещения похорон близких родственников. По словам юриста, Михаил Ефремов в колонии зарекомендовал себя хорошо и возможность запросить разрешение у него есть.

При этом Иван Мельников полагает, что из колонии Ефремова не отпустят по нескольким причинам. Добровольская была замужем за актером более 20 лет назад.

Кроме того, ФСИН вряд ли захочет рисковать — временный выход на свободу медийного персонажа уровня Михаила Ефремова чреват, по мнению юриста, скандалом.

Евгения Добровольская состояла в браке с Ефремовым с 1991 по 1997 годы. Актриса ушла из жизни 10-го января. Прощание с артисткой пройдет 14-го января в МХТ имени Чехова.