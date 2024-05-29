Стало известно, на что уходит большинство трат россиян перед летом

ОК: перед летом большинство россиян потратили деньги на отпуск и одежду

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Социальная сеть «Одноклассники» провела исследование совместно с ЮKassa и выяснила, как российские пользователи готовятся к наступлению лета и на что они тратят деньги. Также специалисты проанализировали, какие темы набрали наибольшую популярность в последнее время.

Согласно исследованию, большая часть пользователей (62%) делают покупки к лету. Чаще всего они тратят деньги на новую одежду (20%) и отпуск (14%). Еще одной важной статьей расходов стал ремонт и благоустройство жилья (11%). Россияне также закупают в конце весны подарки к праздникам (11%) и увеличивают затраты на занятия спортом (9%).

Самыми популярным контентом перед летом стали материалы о дачах и загородном отдыхе. В середине мая число просмотров публикаций на эту тему выросло на 89% по сравнению с началом весны.

Ранее россияне перечислили способы, как можно перед отпуском сэкономить на авиабилетах. Чтобы сберечь деньги, они покупают места в самолете по безбагажному тарифу или берут рейс с пересадками.

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