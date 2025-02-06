Стало известно, на что Наоми Кэмпбелл потратила деньги вместо благотворительности

Наоми Кэмпбелл обвинили в растрате сотен тысяч долларов из ее собственного благотворительного фонда. Супермодель собралась подать в суд, чтобы обжаловать запрет на ее деятельность в качестве попечителя организации, сообщила британская газета The Guardian .

Надзорный орган обнаружил нецелевое использование средств в Fashion for Relief еще осенью 2024 года. После этого 54-летней Кэмпбелл запретили занимать пост попечителя этой структуры.

Расследование Комиссии по благотворительности показало, что собранные деньги были потрачены на роскошные отели, спа-процедуры, сигареты и охрану супермодели. Из этих средств супермодель, как считают в комиссии, оплачивала свои перелеты по всему миру, а также выделила 290 000 фунтов стерлингов другому попечителю, Бьянке Хеллмих.

На благотворительные цели фонд отправлял лишь около восьми процентов от всех полученных денег. Средства собирали на модных мероприятиях с участием знаменитостей.

Кэмпбелл заявила, что «крайне обеспокоена» результатами расследования. Она и добавила, что она «не является лицом, контролирующим благотворительную организацию». По словам супермодели, ключевую роль в мошенничестве сыграла Хеллмих — та, в свою очередь, все обвинения отрицает.

Организация Fashion for Relief создали с целью объединения индустрии моды для борьбы с нищетой и развития здравоохранения и образования путем предоставления грантов другим организациям. Ее попечителями значились три человека: Бьянка Хеллмих, Наоми Кэмпбелл и Вероника Чоу.

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