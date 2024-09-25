Стало известно, кто в России чаще всего покупает водку

«Ромир»: в России водку чаще всего покупают женатые мужчины без детей

Водку в России чаще всего предпочитают покупать женатые мужчины старше 30 лет. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

«Основные покупатели категории — женатые мужчины старше 30 лет с доходом выше среднего, у которых нет детей или в семье с одним ребенком», — отметили в сообщении.

Исследователи пришли к выводу, что за последний год женщины стали покупать водку реже. Более 80% покупателей этого алкогольного напитка были россияне старше 35 лет.

Число покупателей в возрасте от 25 до 34 лет уменьшилось на 15%, а в возрасте от 18 до 24 лет выросло на 7%. За год средний чек на водку вырос на 9,9% и составил 332 рубля.

В исследовании участвовали 40 тысяч жителей разных регионов России.

Союз производителей алкогольной продукции ранее попросил Минфин России поднять цены на водку. Они пожаловались на подорожание сырья и перевозок.