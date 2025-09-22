Стало известно, кого назначат новыми замами главы Минтранса Никитина

РБК: Никитин в ближайшее время назначит новых замов

Андрей Никитин, в июле возглавивший Министерство транспорта, в ближайшее время назначит двух своих заместителей. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил РБК .

По словам собеседников издания, должность зама, ответственного за модернизацию и строительство дорог, достанется замглавы Росавтодора Игорь Костюченко.

А Виктор Тимофеев, который сейчас отвечает за это направление работы, вероятно, займется вопросами науки в Российском университете транспорта. Источники РБК подчеркивают, что этот переход призван помочь Никитину построить более эффективное взаимодействие с вузом.

Замом, курирующим цифровизацию, станет замглавы Росморречфлота Борис Ташимов.