Стало известно, кого назначат новыми замами главы Минтранса Никитина
РБК: Никитин в ближайшее время назначит новых замов
Андрей Никитин, в июле возглавивший Министерство транспорта, в ближайшее время назначит двух своих заместителей. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщил РБК.
По словам собеседников издания, должность зама, ответственного за модернизацию и строительство дорог, достанется замглавы Росавтодора Игорь Костюченко.
А Виктор Тимофеев, который сейчас отвечает за это направление работы, вероятно, займется вопросами науки в Российском университете транспорта. Источники РБК подчеркивают, что этот переход призван помочь Никитину построить более эффективное взаимодействие с вузом.
Замом, курирующим цифровизацию, станет замглавы Росморречфлота Борис Ташимов.