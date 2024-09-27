Стало известно, каких кошек россияне чаще всего забирают из приютов

Чаще всего россияне забирают из приюта серых, черных и рыжих кошек. Об этом сообщила торговая сеть «Пятёрочка», проведя совместную акцию с приютами «Будьте с котиками».

По данным ВЦИОМ, четвероногие друзья есть у 66% россиян, а кошки, чаще всего беспородные, живут почти у половины жителей страны.

В программе участвовали приюты со всей России. Благодаря акции 11 бездомных котов обрели любящих хозяев. А тем, кто решился на такой шаг, магазин подарил по жилетке, как у кота Пепы из Орехово-Зуева, ставшего символом акции.

«Выбор котика — это действительно очень личный процесс. Здесь важно, чтобы произошел тот самый особенный контакт между будущим хозяином и его пушистым другом», — рассказали сотрудники барнаульского приюта.

По их словам, никто из пришедших к ним не ушел домой с пустыми руками.

«Мы стремимся создать атмосферу, где каждый сотрудник чувствует себя частью большого важного дела», — добавила директор департамента привлечения персонала и корпоративных коммуникаций «Пятёрочки» Екатерина Фролова.

По ее словам, забота о животных — это не только ответственность, но и источник радости.