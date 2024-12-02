Стало известно, как мошенники используют распродажи для взлома аккаунтов в Telegram

Период распродаж в конце ноября мошенники используют для фишинговых атак на аккаунты россиян в Telegram. Об этом РИА «Новости» рассказали в «Билайне».

Злоумышленники заранее публикуют в сети объявления, устанавливая на заявленный товар высокие скидки. Затем аферисты устраивают массовую рассылку и ждут, пока с ними свяжутся заинтересованные фиктивным предложением россияне.

Здесь начинается следующий этап преступной схемы. Ее автор уверяет потенциального покупателя, что именно такой товар раскупили. Вместо него предлагают более дешевый аналог с хорошими характеристиками. Ссылку на него мошенник пересылает Telegram.

Перейти на карточку товара у россиянина не получится. Скорее всего, уже на этом этапе, после клика на ссылку, его аккаунт взломают.

Ранее мошенники прикинулись «маркетплейсами» перед «черной пятницей».