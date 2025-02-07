Сегодня 08:00 Стало известно, что россияне чаще всего покупали в онлайне и офлайне в 2024 году Оборот офлайн-платежей картами ЮMoney за год вырос на 30% 0 0 0 Фото: Freepik Общество

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В 2024 году россияне стали чаще оплачивать офлайн-покупки картами ЮMoney. Средний чек тоже подрос. Об этом сообщили специалисты компании, проанализировав платежи картами и кошельками за год.

За что платили в офлайне Как сообщили в компании, общий оборот офлайн-платежей картами ЮMoney в 2024 году вырос на 30% по сравнению с 2023-м, причем число покупок увеличилось на 28%, а плательщиков стало на 20% больше. Средний чек покупки за год подрос незначительно — всего на 1% — и составил 404 рубля. Среди офлайн-оплат быстрее всего за год росли покупки авиабилетов, прибавив за год 65%. На втором месте по увеличению числа оплат оказались экскурсии и шоу: число таких платежей увеличились на 55%. За лидерами следуют автомастерские (+48%) и отели (+44%).

Фото: Freepik

Продукты питания за прошедший год стали оплачивать при помощи карт ЮMoney на 23% больше людей. При этом число таких платежей увеличилось на 31%. Также вырос интерес к товарам, связанным с туризмом.

Вырос интерес к туристическим товарам и услугам, что может быть связано с развитием въездного туризма, а также финансовой инфраструктуры для иностранцев в РФ. Андрей Ефимочкин директор по розничным продуктам ЮMoney

Что оплачивали картами в онлайне Совокупный оборот онлайн-платежей картами ЮMoney за год также увеличился, хоть и не так стремительно. Его рост составил 10%. Причем средний чек незначительно снизился (-6%) и составил 827 рублей. Заметнее всего выросло число платежей за развлекательные услуги (+45%), цифровые товары (+31%), речные и морские круизы (+37%).

Фото: Freepik

Количество платежей в онлайн-магазинах одежды росло быстрее, чем в офлайне. Так, онлайн-оплат картами ЮMoney в комиссионных магазинах и секонд-хендах стало в три раза больше. Какие покупки оплачивали кошельком Совокупный оборот платежей кошельком ЮMoney за прошедший год вырос почти вдвое, при этом самым большим ростом числа платежей выделились: онлайн-магазины одежды — выросли в шесть раз;

рестораны быстрого питания — в четыре раза;

бьюти-услуги — в три раза. Кроме того, на 87% чаще кошельком ЮMoney оплачивали БАДы и спортивное питание. За год средний чек на такие покупки вырос на 25%, и составил 6 931 рубля.