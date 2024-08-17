Стало известно, что Китай лишился многомиллиардного контракта в России

Baijiahao: Путин неожиданно отказался сотрудничать с Китаем по железной дороге

Китай не стал партнером России по проекту о строительстве высокоскоростной железной дороги между Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом сообщило китайское издание Baijiahao .

По информации источника, российский лидер Владимир Путин решил не привлекать китайские компании к работе над этим амбициозным железнодорожным проектом общей стоимостью 1,7 триллиона рублей.

Теперь Россия будет заниматься инфраструктурой самостоятельно, без партнерства с Китаем.

«Москва самостоятельно построит подвижной состав и всю инфраструктуру будущей магистрали, что говорит о ее независимости при реализации серьезных проектов», — отметили журналисты.

В июле премьер-министр России Михаил Мишустин подписал концессионное соглашение о строительстве ВСМ «Москва — Петербург».

В РЖД отмечали, что на маршруте ВСМ будут 14 остановок, в том числе в Великом Новгороде и Твери.