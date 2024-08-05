Стали известны регионы с самыми высокими и самыми низкими ценами на бензин

Разброс цен на автомобильное топливо в российских регионах оказался довольно велик. Больше всего бензина на свои среднемесячные зарплаты в начале лета могли купить жители Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа, а меньше всего — в Ингушетии, сказано в исследовании РИА «Новости» .

В июне 2024 года средние цены на автомобильный бензин марки АИ-92 находились в диапазоне от 48,06 рубля за литр до 65,77 рубля при среднероссийском уровне 51,69 рубля за литр. При этом доступность топлива следовало оценить еще и в зависимости от уровня зарплат в отдельно взятом регионе России.

В число лидеров по доступности бензина попали ЯНАО, Чукотский и Ненецкий автономные округа, где можно было приобрести более 2000 литров бензина в месяц. В ХМАО, Магаданской, Сахалинской, Мурманской и Московской области, а также Санкт-Петербурге, Якутии и Камчатском крае — более полутора тысяч литров в месяц.

Дороже всего топливо оказалось в дальневосточных регионах страны.

По мнению экспертов агентства, в 2024 году получится сдержать рост цен на бензин на уровне инфляции благодаря запрету на экспорт и сохранению демпфирующего механизма.