Стали известны лидеры по поставкам мяса в Россию в 2023 году | 360°

Общество 30 апреля 2024, 13:51 Стали известны лидеры по поставкам мяса в Россию в 2023 году Белоруссия, Парагвай и Бразилия стали лидерами по поставкам мяса в Россию Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Лидерами по поставкам мяса в Россию по итогам 2023 года стали Белоруссия, Бразилия и Парагвай. Об этом сообщило РИА «Новости», основываясь на открытых статистических данных.

Белоруссия поставила в Россию 293 тысячи тонн продукции. Так как эта страна не раскрывает данные о торговле, объемы рассчитали по сведениям Россельхознадзора. Ведомство сообщало, что общий импорт мяса в Россию составил 586 тысяч тонн, из которых почти половина пришлась на Белоруссию.

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В тройку лидеров вошли Бразилия и Парагвай. Пятерку замкнули Аргентина и Китай. В список основных поставщиков мяса также вошли Индия, Уругвай, Турция и Колумбия.

Эксперт Роскачества Наталья Филатова ранее рассказала, как выбрать свежее мясо. По ее словам, охлажденный кусок имеет равномерный, глянцевый цвет. У несвежего продукта жир матовый и серо-желтый. Не стоит покупать мясо, покрытое скользкой пленкой.