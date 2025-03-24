Стала известна судьба организатора покушения на Ельцина

Организатор покушения на Бориса Ельцина Иван Кислов в 2020 году с диагнозом «шизофрения» устроился дворником в детский сад в Хабаровском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Именно дворником мужчина назвался и в 1993-м, когда его задержали на крыше здания администрации президента на Старой площади с ножом. Однако мужчину быстро раскусили.

По данным источника канала, в 2020-м Кислов устроился дворником в детский сад № 184 в Хабаровске. При этом сейчас в заведении отмечают, что этот человек у них не работает.

В 2023-м Кислов открыл счет для начисления пенсии в одном из банков, на этом его следы теряются. Известно, что его продолжают наблюдать в психиатрической больнице, однако место, где он проживает, неизвестно. Сейчас Кислову 66 лет.

В начале 1993 года Кислов пытался убить Ельцина, чтобы «отомстить за распад СССР». Он подготовил два взрывных устройства со свинцовыми шариками, однако СВУ намокло и привести в действие его оказалось невозможно. Тогда он решил устроить покушение с перочинным ножом, но попался охране.

Ранее движение «Зов народа» призвало провести проверку «Ельцин-центра».