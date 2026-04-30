Стала известна причина смерти звезды сериала «Реальные пацаны» Натальи Мироновой

Заслуженная артистка России Наталья Миронова ушла из жизни в возрасте 55 лет, сообщили в пресс-службе Лысьвенского театра драмы имени Анатолия Савина, который находится в городе Лысьва Пермского края. Она запомнилась зрителям своими ролями в сериалах «Реальные пацаны» и «Дальнобойщики-2».

«Не стало нашей Наташи. Сегодня перестало биться сердце нашего театра. От нас навсегда ушла Наталья Миронова», — указано на странице театра в соцсети «ВКонтакте».

О дате и времени прощания сообщат дополнительно.

На сегодня и завтра все спектакли в театре отменили. Покупателям вернут деньги за билеты автоматически. Те, кто приобретал их в кассе, могут оформить возврат в театре.

В семье актрисы сообщили РИА «Новости», что она умерла из-за отрыва тромба. Как отметил собеседник агентства, все произошло очень быстро и неожиданно.

Наталья Миронова родилась 15 сентября 1970 года в Лысьве. Окончив Свердловский государственный театральный институт, она работала в театрах Брянска, Владимира и Советска (Калининградская область).

Затем вернулась в родной город, где стала ведущей актрисой Лысьвенского театра драмы. За свою карьеру она сыграла более 50 ролей. В 2016 году ей было присвоено звание заслуженной артистки России.