Стала известна причина смерти актера Солопова

«Были проблемы с кишечником, опухоль», — сказал он.

Солопов скончался в возрасте 70 лет 11 мая. В среду, 13 мая, его похоронили на Домодедовском кладбище.

Солопов родился 7 апреля 1956 года. В 1977-м будущий артист окончил актерский факультет Харьковского института искусств и переехал в Донецк, где работал в ТЮЗе с 1977 по 1979 год.

Известным большому кругу зрителей он стал после роли в советской ленте «Вкус хлеба», которая вышла на экраны в 1979 году. Он сыграл в картине вместе с Наталией Аринбасаровой, Сергеем Шакуровым, Эрнстом Романовым и Николаем Еременко.

