Стал известен топ профессий для похудения

Сервис Работа.ру и аналитики ЮMoney провели исследование и выяснили, какие профессии способствуют более быстрому похудению. В опросе участвовали более 3,5 тысячи россиян старше 18 лет со всех регионов России.

Многие россияне начинают активно сбрасывать вес, готовясь к летнему сезону. Вырастает спрос на спортивное питание и спортинвентарь. Оборот БАДов вырос на 40% по сравнению с прошлым годом. Россияне стали на 15% больше покупать спортивной одежды.

Согласно опросу, 47% россиян планируют похудеть к лету, из них 29% уже приступили, а 17% планируют начать в ближайшее время. Худеть не собираются 46% респондентов.

Ради поставленной цели 48% опрошенных россиян собираются вставать раньше и заниматься спортом до работы, 17% намерены изменить график, чтобы выкроить время для спорта. Около 12% не против сменить работу на более подвижную, а 6% готовы уволиться ради тренировок.

В топ профессий, способствующих быстрому похудению вошли спортсмены (59%) и курьеры (54%). Также по мнению респондентов, велики шансы быстро похудеть у строителей (33%), сотрудников клининга (20%) и аниматоров (19%). Не лишены шанса похудеть благодаря трудовой деятельности воспитатели, няни, сантехники, продавцы, повара, официанты, промоутеры и врачи.