Стал известен средний возраст рождения первого ребенка в России

Средний возраст, в котором российские женщины рожают первого ребенка, составляет около 30 лет. Об этом РИА «Новости» сообщил академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, аналогичный показатель в Европе составляет 34 года. Онищенко выразил мнение, что это связано с желанием женщины сначала получить хорошее образование, утвердиться в профессии или бизнесе.

«И потом, когда она почувствовала, что имеет устойчивый доход, начинает обращаться к тому, чтобы родить ребенка», — отметил Онищенко.

Депутат Сергей Миронов предлагал предоставлять отцам новорожденных детей пять дней оплачиваемого отпуска, чтобы в первые дни после рождения малыша они могли помочь семье и подготовиться к возвращению матери из роддома.

Сейчас Трудовой кодекс в этом случае предусматривает пять дней отпуска, однако без сохранения заработной платы. По мнению парламентария, отпуск для молодых отцов должен стать оплачиваемым.