Губернатор Ивановской области Воскресенский анонсировал новые меры поддержки семей в регионе

Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский анонсировал новые меры поддержки семей в регионе. Среди них выделяются продление льгот для многодетных семей до достижения старшим ребенком возраста 23 лет и специальная выплата беременным студенткам в размере 100 тысяч рублей, написало АБН24 .

Кроме того, в Ивановской области действуют льготы на коммунальные платежи, транспортный налог и оплату детского сада для многодетных семей. Дети и подростки из многодетных семей обеспечены бесплатным горячим питанием в средних и старших классах общеобразовательных учреждений, сообщили «Государственные новости».

Особое внимание уделяется семьям участников специальной военной операции. Их детям предоставляется сертификат на бесплатное высшее образование, который можно оформить в любой момент со дня рождения ребенка и использовать при обучении на платной основе.