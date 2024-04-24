Срок лишения свободы за диверсии до 35 лет предложили увеличить в России | 360°

Важное 24 апреля 2024, 14:23 Срок лишения свободы за диверсии до 35 лет предложили увеличить в России Пискарев: в Госдуме предложили увеличить тюремный срок за диверсии до 35 лет РИА «Новости»

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Для Уголовного кодекса России подготовили поправки об увеличении ответственности за диверсии до 35 лет лишения свободы. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев в своем Telegram-канале.

«Ответственность за диверсионные преступления значительно вырастет. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовлены мною совместно с коллегами!» — указал он.

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Сейчас по диверсионным преступлениям предусмотрено до 30 лет лишения свободы. Однако группа парламентариев предлагает увеличить срок до 35 лет. Также они призвали ужесточить ответственность за умышленное уничтожение или повреждение имущества «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». На данный момент наказание по этой статье предполагает до пяти лет лишения свободы.

Пискарев указал на важность этих инициатив для усиления безопасности в условиях спецоперации и возросших диверсий. Правительство уже поддержало поправки, резюмировал он.

Как сообщил первый замгенпрокурора Анатолий Разинкин, принятых в России мер для безопасности недостаточно. По его словам, в стране возросли риски терактов и диверсий.