Средняя сумма ипотечного кредита в Тульской области превысила 4 млн рублей

По данным пресс-службы регионального отделения Центрального банка России, средняя сумма ипотечного кредита в Тульской области по итогам 2025 года превысила четыре миллиона рублей. За год этот показатель увеличился более чем на 700 тысяч рублей. В 2024 году цифра была ниже. Об этом написала «ТСН24» .

Динамика среднего размера ипотечного жилищного кредита в Тульской области за последние годы выглядит следующим образом:

За 2020 год — 2,27 миллиона рублей. За 2021 год — 2,77 миллиона рублей. За 2022 год — 3,32 миллиона рублей. За 2023 год — 3,47 миллиона рублей. За 2024 год — 3,39 миллиона рублей. За 2025 год — 4,10 миллиона рублей.

Особенно стремительный рост средней суммы ипотечного кредита был отмечен в период с 2020 по 2022 год, когда показатель увеличился более чем на миллион рублей. С 2020 года средняя сумма ипотеки выросла на 80,6%.

В 2025 году жители Тульской области оформили 9,6 тысячи ипотечных кредитов, что почти в полтора раза меньше, чем в 2024 году, и более чем в два раза меньше, чем в 2023 году.