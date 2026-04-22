Средний срок ипотеки в Тульской области вырос до 26,4 лет

Средний срок ипотечного кредитования в Тульской области увеличился до 26,4 лет по итогам 2025 года. За прошедший год показатель изменился незначительно, однако в сравнении с 2020 годом фиксируется уверенный рост. По информации пресс-службы регионального отделения Центрального банка России, за пять лет срок увеличился почти на семь лет. Об этом написала «ТСН24» .

Средневзвешенный срок ипотечного жилищного кредита в регионе: январь 2020 года — 19,71 года; январь 2021 года — 22,35 года; январь 2022 года — 24,05 года; январь 2023 года — 25,16 года; январь 2024 года — 26,11 года; январь 2025 года — 26,44 года.

Самый значительный рост среднего срока по ипотеке был отмечен в период с 2020 по 2021 год, когда он увеличился на 2,6 года.

Также стоит отметить, что средняя сумма ипотечного кредита по итогам 2025 года превысила четыре миллиона рублей, увеличившись за год более чем на 700 тысяч рублей.