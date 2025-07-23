Средний расход нижегородцев на на интернет-услуги составил 44 рубля в месяц

Средний расход на оплату услуг интернета составляет 44 рубля на человека в месяц. Если в семье есть дети, сумма увеличивается до 50 рублей на человека. Об этом ИА «Время Н» сообщили представители Нижегородстата.
По информации ведомства, интернетом пользуются 92% домохозяйств Нижегородской области. В сельской местности доступ к интернету имеют 85% домохозяйств. При этом 79% жителей села подключаются через сеть сотовой связи.
Проводная связь есть в 56% хозяйств. С помощью устройств с Wi-Fi интернетом пользуются 37% жителей, а 31% выходит в сеть по месту работы или учебы. Бесплатный доступ вне дома имеют 12%, написало НИА «Нижний Новгород».
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