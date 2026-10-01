Среди желаемых подарков на День учителя петербургские педагоги называли сертификаты в книжные магазины

Педагоги из Петербурга назвали подарки, которые хотели бы получить на День учителя. Об этом сообщил портал Piter.TV по итогам опроса.

Среди желаемых подарков учителя называют сертификаты в книжные магазины и на образовательные платформы, билеты на культурные мероприятия, мастер-классы, подарки ручной работы и витамины.

Учитель начальных классов школы № 93 Пушкинского района, призер конкурса «Первый учитель» Алексей Чибитько отметил, что лучшим подарком для него стал бы сертификат в крупный книжный магазин или на образовательную платформу. По его словам, он постоянно ищет новые методические материалы, книги по детской психологии и инструменты для интеграции ИИ и проекта «Орлята России» в учебный процесс. Учитель математики школы «Кудрово» Анна Литвинова также хотела бы получить сертификат на мастер-класс или посещение театра, так как возможность выбора делает подарок более личным.

Учитель информатики школы № 139, двукратный лауреат Премии Яндекс Учебника Светлана Волкова дарит коллегам сертификаты в магазин корейской косметики. Среди универсальных вариантов она назвала витамины, букеты цветов и подарки, сделанные своими руками. День учителя отмечают в России 5 октября.