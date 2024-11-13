Сразу два кешбэка. Стало известно, как можно выгодно закупиться в супермаркетах

Система быстрых платежей и «Магнит» запустили новую совместную акцию . Теперь покупатели могут получить сразу два кешбэка.

Чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться на сайте vamprivet.ru и в мобильном приложении «Магнит: акции и доставка». После этого необходимо набрать корзину от 500 рублей и оплатить покупки через СБП — отсканировав QR-код на кассе, приложив смартфон к NFC-табличке или через кнопку в приложении магазина. Тогда на банковский счет вернется 5% рублями.

«Система быстрых платежей становится неотъемлемой частью повседневной жизни большинства россиян, которые все чаще выбирают сервис для оплаты покупок, особенно в категории продуктов питания», — рассказала директор по развитию клиентских сервисов НСПК Елена Лазарева.

А если покупатель покажет карту «Магнит Плюс» или отсканирует ее на кассе самообслуживания, то получит еще и 3% бонусами, которые можно будет потратить в течение двух недель.

«Повседневные покупки, как правило, являются основной частью трат, поэтому наша акция поможет участникам расплачиваться в торговых точках на максимально выгодных условиях», — заявила директор бизнес-формата «Магнит Плюс» Екатерина Гладникова.

Акция продлится до 30 ноября и действует во всех магазинах сети.

Полные правила акции доступны на сайте vamprivet.ru.