Сражавшийся с террористами на Дубровке и в Беслане Герой России Канакин умер в 65 лет

Герой России бывший руководитель Управления «А» Центра специального назначения ФСБ и участник операции в Беслане Валерий Канакин умер на 66-м году жизни. Об утрате сообщили в Совете международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа».

В группу «А» 7-го управления КГБ СССР Канакина зачислили в январе 1984 года. В подразделении он прошел путь от рядового сотрудника до руководителя Управления «А» ЦСН ФСБ России.

«Находился в командировках во всех горячих точках Советского Союза и России, в 1980-х годах прошел боевую стажировку на территории Афганистана», — подчеркнули в Совете.

За плечами Канакина были две военные кампании на Северном Кавказе, участие во многих операциях по освобождению заложников и нейтрализации террористов, в том числе в Буденновске, на Дубровке и в Беслане.

Высшую награду страны Канакин получил из рук президента Владимира Путина 5 мая 2005 года.