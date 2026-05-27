Спроса на автомобили от профессиональных продавцов в апреле вырос на 16%

На конференции Haraba эксперты отметили значительное увеличение спроса на автомобили от профессиональных продавцов в апреле 2026 года по сравнению с январем — рост составил 16%. Также стало известно о расширении присутствия китайских авто на российском рынке, сообщил URA.RU .

Эксперты отметили, что на рынке стало больше машин не старше трех лет, особенно за счет увеличения доли китайских автомобилей: их присутствие в «стоке» возросло с 2,4% в начале 2023 года до 4,9% в 2026 году. В результате средний возраст автомобилей у профессиональных продавцов оказался на два года меньше, чем у частников. Средняя цена автомобиля в этом сегменте достигла 1,5 миллиона рублей.

Конференция Haraba собрала почти 4000 участников в онлайн- и офлайн-форматах. Эксперты и зрители обсудили текущее состояние вторичного авторынка, его цифровизацию, роль репутации продавца и изменение поведения покупателей.