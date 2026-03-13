Спрос на товары для ремонта и декора вырос в Москве

C начала марта трафик на сайтах по обустройству дома, ремонту и подбору мебели вырос на 28% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли аналитики МегаФона на основе собственных обезличенных данных и аналитики от маркетплейсов.

Чаще всего в Москве продавали шторы, скатерти, посуду, а также аромадиффузоры и баночки для специй. Спрос на эти категории традиционно растет весной и осенью, когда горожане особенно активно занимаются обновлением интерьера и созданием уюта в доме.

Кроме того, почти на четверть вырос трафик на сайты крупных строительных магазинов. При этом спрос на нейросети, создающие дизайн-проекты, наоборот, сократился на 58%.