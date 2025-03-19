Спрос на онлайн-психологов в Москве в 2024 году вырос вдвое

Мобильный трафик москвичей на психологические онлайн-сервисы за 2024 год вырос в два раза, а посещаемость — на 43%. Об этом сообщили аналитики Yota, проведя исследование на основе обезличенных данных.

Наибольший интерес к онлайн-психологии проявляет аудитория 25-35 лет, на нее приходится 44% от всех пользователей. На втором месте — абоненты от 36 до 45 лет (18%).

Меньше всего подобными ресурсами пользуется молодежь до 20 лет (3%), но и среди этой категории трафик за прошедший год вырос почти в полтора раза.

Самым популярным сервисом стал «Ясно», аудитория которого за год удвоилась. В топ-5 также вошли Alter, Zigmund Online, YouTalk и SelfSchool.

В МегаФоне также отмечают увеличившийся интерес москвичей к психологическим онлайн-сервисам. Согласно обезличенным данным оператора, трафик у столичных абонентов на подобные ресурсы вырос в январе–феврале текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого на 42%. При этом самым популярным устройством, с помощью которого москвичи общаются с психологами, остается смартфон — на него приходится 88% трафика.