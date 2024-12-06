Спрос на новые автомобили в России упал вдвое за последний месяц

Спрос на новые автомобили упал в два раза за последний месяц из-за резкого роста кредитной ставки. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По его информации, в одном из автосалонов ноябрьский план по продажам выполнили всего на 10%. Из-за этого многим сотрудникам дилерских центров грозит сокращение или значительное снижение зарплаты, поскольку она у них, как правило, не фиксированная, а зависит от множества дополнительных показателей.

Большинство людей отказываются покупать новые автомобили, не желая сильно переплачивать за них и считая, что такое приобретение им не по карману.

Ранее автоэксперт Константин Лигачев заявил, что цены на машины после Нового года снова возрастут, прежде всего из-за возросшего утилизационного сбора. Он предположил, что люди снова начнут покупать автомобили, когда снизится инфляция.