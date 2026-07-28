Спрос на курортную недвижимость смещается от Сочи к Анапе, КМВ и Калининграду
Российские инвесторы начали активнее выбирать курортную недвижимость за пределами Сочи. На фоне высокой стоимости квадратного метра в главном курорте страны спрос смещается в сторону Анапы, Кавказских Минеральных Вод и Калининградской области, сообщили эксперты ГК ССК со ссылкой на данные bnMAP.pro.
По данным аналитиков, в первом полугодии 2026 года в Сочи было заключено 437 сделок с лотами — на 44,7% меньше, чем годом ранее. При этом в Анапе количество сделок выросло на 43,1% и достигло 927 лотов.
Эксперты связывают перераспределение спроса с ростом цен в популярных локациях и поиском инвесторами новых точек роста. Курортная недвижимость становится альтернативой традиционным финансовым инструментам на фоне волатильности фондового рынка и снижения ключевой ставки.
Наиболее востребованными в Анапе стали квартиры площадью 35–40 кв. м стоимостью около 9,7 млн рублей. В сегменте апартаментов покупатели чаще выбирали студии площадью 25–30 кв. м со средней ценой около 11,3 млн рублей.
Перспективными направлениями также называют Кавказские Минеральные Воды и Калининградскую область. Интерес инвесторов поддерживают развитие инфраструктуры, рост туристического потока и более доступный порог входа по сравнению с популярными курортами.
По оценкам аналитиков, в ближайшие два-три года стоимость объектов в развивающихся курортных регионах может вырасти на 30–70%.