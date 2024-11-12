Спрос на долгосрочную аренду авто вырос в России до 25%

Уже почти четверть автомобилистов предпочитают не покупать личные машины, а брать их в кратко- или долгосрочную аренду. Об этом сообщил «Коммерсант».
Такую информацию удалось получить по результатам опроса, проведенного компанией TopCar. Средний срок аренды автомобилей составляет два-три дня, а большинство автолюбителей берут машину напрокат с туристическими целями.
В прошлом году, по данным компании, таких автомобилистов было только 18%. Основная причина растущей популярности аренды — чрезвычайно высокие цены на новые машины.
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