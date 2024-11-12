Спрос на долгосрочную аренду авто вырос в России до 25%

«Коммерсант» сообщил о растущем спросе на долгосрочную аренду автомобилей

Уже почти четверть автомобилистов предпочитают не покупать личные машины, а брать их в кратко- или долгосрочную аренду. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Такую информацию удалось получить по результатам опроса, проведенного компанией TopCar. Средний срок аренды автомобилей составляет два-три дня, а большинство автолюбителей берут машину напрокат с туристическими целями.

В прошлом году, по данным компании, таких автомобилистов было только 18%. Основная причина растущей популярности аренды — чрезвычайно высокие цены на новые машины.

Ранее автоэксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов назвал лучшую семейную машину на вторичном рынке стоимостью до миллиона рублей. Ею оказалась Lada Largus 2019–2020 годов выпуска.