Спрос на бьюти-услуги в России вырос в два раза

Россияне стали чаще пользоваться бьюти-услугами. За прошедший год оборот в салонах красоты вырос в два раза. К такому выводу пришли аналитики кошелька ЮMoney и ИТ-компании «Эвотор», которые провели исследование перед Днем всех влюбленных.

Специалисты изучили сегмент микробизнеса на рынке бьюти-услуг в России. Аналитики ЮKassa (сервис для приема платежей компании ЮMoney) выяснили, что в 2024 году средний чек салонов красоты увеличился на 6%, составив 3031 рубль. По данным «Эвотора», перед праздниками средний чек вырос на 13%, дойдя к январю 2024 года до 2871 рубля.

Наибольшей популярностью пользовались стрижка и маникюр. Согласно данным опроса ЮMoney, среди 1500 россиян 43% женщин перед праздниками делали укладку, макияж — 41%, педикюр, маникюр и маски для лица — 35%, а к косметологу обратились 7%.

При этом 72% опрошенных мужчин не прибегали к услугам салонов, 35% — ничего особенного не делали, а 10% — воспользовались услугами барбершопа или парикмахерской.

«Тренд на осознанное потребление и заботу о себе продолжит усиливаться в ближайшие годы. По нашим прогнозам, в 2025 году рынок бьюти-услуг и здорового питания может увеличиться в среднем на 40-50%», — заявила руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов ЮMoney Ирина Полякова.

При этом самый высокий ценник на стрижку, маникюр и в целом средняя стоимость всех услуг в салонах красоты перед праздниками зафиксировали в Москве.

Самые низкие цены на стрижку в Башкортостане — всего 750 рублей, на барбершоп — в Астраханской области, где придется отдать 1070 рублей, а на маникюр — в Ставропольском крае с ценником 1598 рублей.