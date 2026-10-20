Спрос молодежи на винтаж привел к росту рынка ресейла в России

Тенденция охватывает не только локальные винтажные магазины, но и крупные онлайн-платформы. По данным RWB, в разделе WB «Ресейл» представлено около 34 тысяч объявлений с винтажными товарами — это порядка 2,3% от общего числа активных предложений на площадке. В «Авито» зафиксировали, что страницы с винтажными и антикварными вещами просматривает 21% пользователей 18-24 лет.

Эксперты связывают этот спрос с поиском идентичности, стремлением выделиться среди образов масс-маркета, а также с анемойей — чувством ностальгии по времени, в котором человек никогда не жил.