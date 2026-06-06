Сегодня 19:25 Способы продвижения и методы привлечения аудитории обсудили на ПМЭФ 0 0 0 Фото: Пресс-служба «Инсайт Люди» Общество

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ПМЭФ-2026

Традиционная реклама постепенно уходит в прошлое. Теперь основная борьба развернулась за внимание аудитории через лидеров мнений, блогеров и авторский контент. Основные изменения рынка, внедрение новых инструментов и формирование трендов обсудили на Форуме креативных индустрий ПМЭФ-2026.

О том, что рекламный рынок начал меняться и заинтересован в привлечении внимания аудитории, заявила генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зинатуллина. Она подчеркнула, что ее компания тоже переживает трансформацию и сейчас из классического продюсерского центра начала превращаться в рекламное агентство. «Поэтому эта тема для нас особенно актуальна. Получилось собрать уникальный, очень классный состав спикеров, которые, как мне кажется, довольно интересно и с разных сторон посмотрели на тему экономики внимания как новой валюты продвижения», — рассказала Зинатуллина.

Современные блогеры стали законодателями трендов и главным источником информации для аудитории. Создатели уникального контента привлекают все новых и новых подписчиков, во внимании которых заинтересован бизнес.

Участники дискуссии также подняли вопрос ответственности автора контента и владельца личного бренда, которому доверяет аудитория. Эксперты сошлись во мнении, что выиграли те, кто выстроил полноценный диалог с аудиторией, а не просто удивлял зрителей эпатажем и новыми продуктами. «Когда мы только приходили на рынок и были одними из первых блогеров, гнались за тем, как завоевать как можно больше людей, стать лучшими, чтобы у нас было много подписчиков, лайков и тому подобное. Сейчас мы приходим к совсем другой тенденции. Это как раз-таки про личное взаимодействие с аудиторией», — заявила блогер и резидент продюсерского центра «Инсайт Люди» Евгения Кривцова. Участники сессии сошлись во мнении, что рынок рекламы продолжит меняться, а внимание аудитории станет самым ценным ресурсом современной экономики.